Buongiorno ragazzi , sono nuovo nel forum

Comincio dicendo che sono straniero ,ho fatto la prima e seconda media nel mio paese .

Stando in Italia ho fatto la terza media , per problemi familiari non ho potuto scrivermi nel primo anno delle superiori , dopo questi problemi mi hanno fatto tornare al mio paese , così perdendo un'altro anno di scuola Adesso ho 17 anni e l'unica cosa che ho é il diploma delle medie.

Io cercavo di fare il liceo scientifico perché volevo studiare biologia all'università