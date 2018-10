Buongiorno, mio figlio oggi ha cominciato a frequentare la prima media. A giugno era stata chiesta l' Iscrizione alle ore opzionali per due pomeriggi per il musicale. Ho contattato la dirigente a fine agosto per revocare l'iscrizione e mi ha risposto che si può solo in caso di problemi certificati. É vero? cosa dice la legge in merito? Cosa devo fare per revocare l' Iscrizione delle ore in più del pomeriggio??. Caterina