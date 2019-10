Salve a tutti!

Premetto di non sapere se questa sia la sezione giusta per questa mia domanda.

Frequento il quarto ginnasio (o primo superiore, che dir si voglia) ed avevo intenzione di farmi eleggere rappresentante di classe. Dopo un discorso pubblico, dei ragazzi mi hanno invitato a far parte della lista per la rappresentanza di Istituto. La domanda che mi sorge è la seguente, se faccio parte delle 8 persone richieste dalla lista, posso anche farmi eleggere rappresentante di classe?

Forse la mia è una domanda sciocca, tuttavia non sono riuscito (per ora) a trovare una risposta.