salve a tutti, avrei una richiesta da fare, si può fare qualcosa se il professore non viene a scuola? specifico, praticamente il mio professore di matematica (sono a un tecnico) non viene a scuola perché è sindaco nel suo paesino, e noi rimaniamo senza docente di matematica... l’anno scorso è venuto tre volte e ci hanno messo il supplente solo a metà anno, quindi inutile dire che siamo indietrissimo con il programma.. questo problema non è una novità, è da un paio di anni che va avanti così, ed è un problema di più o meno metà scuola.. si può fare qualcosa? possiamo far mettere un sostituto fisso di matematica? onestamente di rimanere pippe in matema non ci va.. grazie a tutti