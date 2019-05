Buongiorno,

scrivo per avere alcune informazioni per sapere se il docente può mettere la seguente nota DI CALSSE:

"x,y,z non hanno consegnato i diari di bordo (ASL) nonostante le ripetute richieste dell referente. Mancano inoltre bcz, presenti ieri"

La nota come avrete intuito riguarda un mio ritardo nel consegnare i diari di bordo dell' ASL.

La nota è stata messa dalla prof. di storia, in quanto la referente dell ASL è venuta in classe chiedendo se avessimo finito di compilare i diari per consegnarli. Può la prof. di storia mettere la nota riguardo una cosa che non le compete (ASL)? Porb. se la referente ASL entrava l' ora dopo, con un altro insegnante, non avremmo la nota.

Tra l'altro il diario non è stato consegnato in quanto mi mancavano informazioni e non potevo consegnarlo non completo.

La prof. di storia (che ci ha messo la nota) ha anche perso delle nostre verifiche poche settimane fa, dicendo che avendole perse dovremmo fare un interrogazione e un altra verfica (15 giorni prima della fine della scuola).

Come dovremmo (come classe) comportarci?

La docente in questione ha anche un atteggiamento non professionale, urlando "sta zitta" mentre le vengono poste domande, o minacciando di mettere una nota mentre una studentessa piangeva. E' dall' inizio dell' anno che ha preso "di mira" una studentessa dandole un 2, pochi giorni fa. La studentessa la lezione dopo ha chiesto di farsi interrogare per recuperare, l insegnante ha risposto di no perchè non avevamo tempo e sarebbe stata lei a interrogarla quando voleva, su quello che voleva. Alla fine abbiamo perso mezza lezione parlando di cose non inerenti alla materia, con la studentessa in lacrime (e non è la prima volta) causa l'insegnante.

Grazie per aver letto.

Gli alunni