Buongiorno ,spero qualcuno mi aiuta in questa situazuone per me gravissima.Mio figlio e stato bocciato nella prima elementare ho richiesto un confrondo delle maestre e del preside mi e stata negata.La fice preside mi comunica di lasciar stare perche siamo su una piccola isola e se faccio problemi il bambino paga le conseguenze.Nella 3 elementare ho notato che mio figlio aveva qualcosa che nn va prendeva buoni voti ma,notavo nel suo linguaggio e nella scrittura qualcosa di anormale.Premetto che io ho fatto la scuola in germania e del italiano non me la cavo molto bene.Se come pero sono disslesica e in germania ho fatto le scuole adatte ho cabito che anche mio figlio lo era.Parlo con le maestre e mi insutano dicendo che mi devo vergognare di dire queste cose e che e colpa mia che lui ha difficoltà perche nn so parlare l'italiano.Ho preso liniziative da sola e sono andata da una kib di roma ido si chiama che e venuta sull'isola gli ho fatto fare i test.Per due anni nn ho avuto nessuna risposta da loro cosi penso che e vero quello che dicono i maestri e colpa mia.Ho pianto sono andata in depressione perche vedevo che mio figli peggiorava.Alle medie una prof mi chiama e dice signora ma perché si è rifiutata di fare il programma del bes a suo figlio? Praticamente il test che ha fatto mio figlio con ido lavevano la scuola nel archivio da 3 anni senza avvisarmi.Sena la mia firma di aver rifiutato.Viene dinuovo la kip di roma ido gli faccio fare i test e risulta che e peggiorato.Iniziano a fare il programma di bes ma ,mi avvisano che la scuola nn è attrezzata fanno quello che posso per aiutarlo. Mi consiglia di andare salla psicologa infantile per la mestra di sostegno. La psicologa ci dice e colpa mia perche ho rifiutato alle elementare di fare il programma specifico per mio figlio.Voglio un confronto con le maestre che pero nn arriva mai.Prendo iniziative e vado a casa della maestra di suplente che facceva anche la doposcuola a mio figlio alle elementare.Io mi confidava con lei gli domandavo cosa posso fare e aiutare mio figlio .Al confronto mi dice io lo sapevo che e dislessico io stessa ho dato a sua figlia il risultato del test alepoca ma, sua figlia minorenne ha detto che la mamma nn firma.Sono andata su tutte le furie dicendo come e da 5 anni che mi confidavo con te e tu non ha detto niente in piu dai un documento cosi importante a una minnorene?lei poi ha necato e dice nn mi ricordo se lo dato a tua figlia. Arriva cosi senza risultati nella terza media Una nuva professoressa arriva io gli spiego cosa e sucesso lei semprava preparata alla situazione faccendomi capire che conosce bene il programma.Al inizio si lamentava perche mio figlio era troppo silenzioso e timido. Detto pero che sul isola ci e maleducato e sinonimo di sveglio e intelligente, il mio e cresciuto con le regole mie severe e educati Vabbè .Ora che ci sono l'esame della terza media mi chiama e dice signora si dimentica come era suo figlio prima ora finalmente e come gli altri disturba la classe ride scerza ma,nn rede piu nn si concentra e nn segue le lezioni.I combiti me li porta parzialmente. Io gli spiego che la doposcuola e in difficoltà con la preparazione per lesame e i combiti perche purtroppo mio figlio non ha avuto la basse nel elementare dimentica tutto nn sa neanche le tabelline non basta fornire le mappe adatte per mio figlio e come se fosse tutto nuovo che sta imparando.Ma sicome la scuola sta finendo e le professoresse nn hanno finito il programma da presentare a fine anni predendono che in 15 giorni devono essere interogati in piu studiare per l'esame . Mio figlio non ce la fa e in ansia .Ora rischia nn essere ammesso al esame. Davide ancora non e capace di spiegare le lezioni non e capace di fare i calcoli . Non vedo un futuro lavotativo per lui perche e come se a 15 sa le cose della 1 elementare e nn di più.Cosa devo fare hanno rovinato mi figlio