Buona sera a tutti!!Sono una rappresenta di classe e quest'anno i miei compagni stanno avendo non pochi disagi con una prof, le difficoltà riguardano: apprendimento della lezione, comunicazione con la prof, ecc. Io e l'altro rappresentante abbiamo deciso di scrivere una lettera alla preside, ma abbiamo dei dubbi:1 la prof in questione verrà a sapere di questa lettere? (abbiamo paura che sapendolo, si rivendica su di noi);2 in generale, come funziona la lettera per cambiare professore? (es. se la strutta della lettere, quanto tempo ci mette la preside per rispondere e mettere in atto quanto abbiamo richiesto ecc.);3 possiamo chiedere anche una prof che non abbiamo mai avuto negli anni precedenti oppure basta che scriviamo solo da cambiare?4 è più una curiosità, come funziona la scelta del prof che si assegna alle classi?Spero di essere stata chiara,spero di avere un aiuto da parte vostra, grazie in anticipo!! Buona serata