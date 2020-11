Buon pomeriggio a tutti,

sono una ragazza di 26 anni, frequento il quarto agrario serale e sono rappresentate di classe.

Il nostro è un istituto professionale e purtroppo (o per fortuna) abbiamo tutti gli anni insegnanti diversi a parte uno o due. Quest'anno ci è capitata una professoressa di inglese che non ha ancora capito, secondo me ed alcuni altri, dove sta effettivamente insegnando.

Il nostro libro di testo è Agriways per cui alcuni di noi l'anno scorso hanno fatto sacrifici (me compresa) per poterlo acquistare (sapete bene quanto costano i libri scolastici), lei insiste a voler utilizzare New Agriways che è completamente diverso; quel testo può, come indicato dalla scuola e come è già stato più e più volte confermato, usarlo solo in terza mentre in quarta e quinta deve utilizzare il testo più vecchio. Inoltre insiste sul fatto che lei non è obbligata ad insegnarci e seguire ciò che c'è sul libro di testo scolastico. Voci di corridoio dicono che con l'altro gruppo che si alterna al mio, stesse addirittura facendo i numeri e l'alfabeto e trovo che sia leggermente ridicolo. Oggi poi, a noi che diventeremo periti agrari, ci ha inviato un testo, con annesso esercizio da svolgere, sul turismo quando invece dobbiamo fare agronomia.

Ho già chiesto al coordinatore di vedere il programma che dobbiamo svolgere quest'anno e mi ha detto che mi avviserà appena potrò richiederlo, ma secondo voi, cos'altro posso fare? Non posso più espormi oltre con lei, perché sono sicura che sia una capace di prendere di mira nonostante siamo persone adulte in corso e non voglio giocarmi la media, ma onestamente mi sento presa in giro e sto perdendo la pazienza.

Grazie a tutti!