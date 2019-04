Buongiorno - sono Marco. Oggi ho ricevuto una sospensione di 5 giorni senza obbligo di frequenza. Vi spiego brevemente: qualche giorno fa, durante il cambio dell’ora, uno dei nostri compagni, è stato “caricato”. “L’aggressione” aveva intento scherzoso. Purtroppo però il ragazzo si è preso un pugno sulla schiena ed è finito al pronto soccorso. Risultato: 5 giorni a casa. Io non facevo parte delle persone che hanno “caricato” semplicemente, l’episodio è avvenuto vicino al mio banco. Viene indetto il consiglio di classe straordinario, sono usciti i colpevoli. Io sono incolpato di avere preso parte dell’episodio. Ma così non è stato. Sono stato difeso dai miei compagni, che erano testimoni oculari. Personalmente ho spiegato ai professori la dinamica del fatto che avevo visto e ho detto che io non avevo toccato nessuno e che durante questo "caricone" avevo subito un pugno a cui io mi sono ribellato con una spinta e per questa spinta mi hanno sospeso. Il risultato è che ho avuto 5 giorni di sospensione senza obbligo di frequenza. Secondo me senza fondamento. Come posso fare? Attendo vostri preziosi consigli. Grazie molte.