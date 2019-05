Il docente può tenerci in classe dopo il suono della campanella?

Non credo che esista un disposizione di legge. Tuttavia ci si può arrivare in altro modo. Gli studenti minorenni sono affidati alle famiglie durante l'orario scolastico ufficiale (es. 8:30/13:30) scandito dal suo della campanella che viene comunicato all'inizio dell'anno. Quindi non c'è nessun motivo che i studenti siano trattenuti oltre, senza che i genitori ne siamo messi al corrente. A meno che il docente non lo faccia per motivi di sicurezza (es. per evitare ingorghi pericolosi lungo le scale). Ma in questo caso dovrebbe essere piuttosto il dirigente scolastico che all'inizio dell'anno dà una scansione diversa per piano. Per evitare di perdere il pullman dovresti inviare (tu o i tuoi genitori se sei minorenne) una comunicazione al Preside dicendo quello che sta succedendo con questo insegnante, comunicando (non richiedendo) che al suono della campana uscirai dall'aula e consegni al docente una copia vistata dal dirigente scolastico.