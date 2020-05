Art. 79 del R.D 653/1925

Il voto di profitto nei primi tre bimestri si assegna separatamente per ogni prova nelle materie a più

prove e per ogni singolo insegnamento nelle materie comprendenti più insegnamenti.

Nell’ultimo bimestre il voto è unico per ciascuna delle materie di cui alla tabella A.

I voti si assegnano su proposta dei singoli professori in base ad un giudizio brevemente motivato

desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici, fatti in casa o a

scuola, corretti e classificati durante il bimestre.

Se non siavi dissenso, i voti in tal modo proposti si intendono approvati; altrimenti le deliberazioni

sono adottate a maggioranza, e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

