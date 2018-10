Salve!

Svolgere una verifica scritta su argomenti non trattati precedentemente, non dovrebbe essere in alcun modo lecito; occorre però capire in primis se l'argomento non sia stato realmente trattato o rappresenti una dimenticanza degli studenti.

Qualora ciò risulti vero, studenti o genitori possono richiedere la visione delle verifiche scritte, secondo quanto dichiarato di seguito:

“i genitori hanno un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”; “la richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata”.

Consiglio vivamente a alunni o genitori di avere un confronto con il docente in questione, in modo da avere un quadro chiaro della situazione ed una giustificazione dello stesso. In caso contrario, ci si rivolgerà al Preside dell'Istituto.

Ricordo inoltre che il Registro di classe è un documento ufficiale che attesta quanto trattato in classe e tutto ciò che riguarda quest'ultima; può essere visionato da tutti gli alunni ma contestato solo mediante azione giudiziaria.

Nella speranza che tutto possa andare per il meglio, vi invitiamo ad aggiornarci sull'accaduto!

A presto