Alcune cose hanno sostituti che sono accettabili, a seconda dell'uso. L'unico vero modo per saperlo è provare qui . In alcuni casi i sostituti risulterebbero non idonei (molti con gusto, opinioni, ecc.) Trovo una particolare marca low-end di la creme de cassis è superiore per i miei scopi / gusti a molte versioni presumibilmente più alte (e certamente più costose) che ho provato occasionalmente. Per le altre cose il marchio definitivo è valsa la pena (ed era anche quando ero al college / con un budget limitato), al tasso bevo, in ogni caso, e superiore nel gusto Cleary (a mio gusto.)