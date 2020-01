Cosa pensate dell'introduzione dell'educazione sessuale nelle scuole?Io frequento il primo anno del liceo scientifico e grazie alla cogestione organizzata da noi studenti ho potuto partecipare a questo corso riguardante l'educazione sessuale.Il corso è stato diretto da due ragazzi di quarta i quali sarebbero dovuti essere affiancati da alcuni professori universitari che hanno però dato buca. Data la situazione, la maggior parte dei professori riteneva i ragazzi non adatti a gestire il corso e considerava l'argomento un vero e proprio tabù, da non trattare assolutamente in ambiente scolastico. Io personalmente non sono d'accordo e preferirei che l'argomento venisse aperto più spesso e trattato più seriamente dagli studenti, il vostro parere?