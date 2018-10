Salve a tutti, vi scrivo perchè ho un dubbio.

Io l'anno scorso sono stato bocciato in quinta, quest'anno ho avuto diversi problemi e mi sono appena ritirato. Ora io vorrei tentare l'esame da privatista, ma mio padre mi ha detto che una sua amica insegnante gli ha detto che se un alunno viene bocciato due volte nella stessa classe, l'anno successivo non può riscriversi nello stesso indirizzo. Io sapevo che non mi sarei potuto riiscrivere nello stesso istituto, questa cosa del cambiare indirizzo mi è nuova.

Io frequento l'itis indirizzo informatico. Chiedo aiuto a voi in quanto su internet non ho trovato niente a riguardo, neanche le leggi scolastiche. Se, in caso di bocciatura, potrei ripetere lo stesso indirizzo (in una scuola diversa) non mi farei problemi a tentare da privatista, se invece dovrei cambiare indirizzo, ci rifletterei un po', in quanto avrei poco più di un mese per prepararmi.

Grazie in anticipo dell'aiuto, sperando possiate rispondere velocemente, perchè la data massima di iscrizione è il 20 marzo.