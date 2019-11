Buongiorno. frequento 2a liceo scientifico e l' altro giorno l' insegnante di inglese mi ha dato un 2 classificato come "voto orale" perchè non ero attento (di solito io sono sempre attento in tutte le lezioni in questo caso l' insegnante aveva detto " non ho piu voglia di fare lezione" e aveva chiuso il libro perciò ho detto due parole col mio vicino di banco) - io dovevo essere attento e non dovevo distrarmi in qualsiasi caso. avrei capito un richiamo o una nota al massimo , ma addirittura UN 2 che a quanto pare dal registro faccia anche media. UN 2 è come fare una verifica tutta sbagliata !!!! io ho anche dei profitti buoni in inglese . all' inizio pensavo stesse scherzando perchè dice spesso questa ""minaccia"" del 2. insomma un 2 mi sembra davvero esagerato per una minima distrazione. un 2 incide su tutto il profitto alla fine !!!! e poi come è noto le infrazioni disciplinari non possono incidere sul profitto ( dpr 235/2007)

cosa ne pensate ? è giusto ? lo può fare ?grz