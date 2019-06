Salve sono la mamma di un ragazzo che frequenta la 1 liceo scienze applicate . Mio figlio ha una disgrafia grave con problemi di attenzione e lo abbiamo saputo solo ad ottobre scorso, quindi per lui quest'anno è stato molto caotico e difficile.Per farla breve, dal avrebbero dovuto rimandare in 2 materie, hanno pensato bene di bocciarlo per il suo bene, perchè secondo loro per lui sarebbe stato troppo stressante fare gli esami di riparazione.Mio figlio ha deciso di voler fare l' esame a settembre di tutte le materie per recuperare l'anno.Noi abbiamo presentato le richieste dovute e siamo in attesa di risposte .C'è chi dice che la scuola possa rifiutare questa richiesta per vari motivi ,soprattutto legate al fatto che il preside protegga le decisioni dei prof per ovvi motivi legati al non avere problemi. La mia domanda è c'è una regola o una legge che protegga il diritto di mio figlio a voler fare questo esame? Da premettere che ho gli estremi per fare ricorso e a detta di un avvocato, lo vinceremmo anche, ma sicuramente ci metterebbe tempo e lui si ritroverebbe a cominciare la 2 in corso d'anno e quindi a dover dare un esame di idoneità con molti più problemi di ora.Grazie