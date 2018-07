Salve, sto cercando da mesi ma purtroppo non ho trovato niente. Dopo alcuni problemi a gennaio decido di abbandonare il quinto anno di superiore, ed ora a luglio dello stesso anno quando i problemi sono risolti ho una gran voglia di riprendere quello che avevo lasciato in sospeso e diplomarmi, per poi continuare gli studi con l'università. Vorrei avere informazioni riguardo le possibilità che adesso ho per diplomarmi. Nel caso in cui ricominciassi a frequentare il mio liceo ci sarebbero delle variazioni rispetto agli scorsi anni? Dovrei riaffermare l'iscrizione in segreteria?

Vi ringrazio del supporto.