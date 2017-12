Buonasera,

vorrei sapere come sarebbe opportuno comportarsi in questa situazione che sto per raccontarvi

Nella classe 1^ di un liceo dove c'è mia figlia è stato trovato una mattina lo schermo di una TV 50" pollici danneggiato. Tutta la classe ha sin da subito negato con forza che fosse stato uno di loro. Tra l'altro c'è il forte sospetto che il danneggiamento sia stato provocato da alunni di altre classi durante il pomeriggio poichè c'è libero accesso nella scuola nelle ore pomeridiane. Purtroppo, però, sia il corpo docenti sia la dirigente scolastica non hanno valutato possibile questa situazione e hanno addossato la responsabilità alla classe di mia figlia nonostante non avessero comunque nessuna prova in tal senso.

Oggi, con mio stupore, la Preside ha inoltrato una email a tutti i genitori, spiegando che essendo lo schermo irreparabile invita tutti i genitori degli alunni della classe a provvedere a spese loro ad acquistarne uno nuovo con caratteristiche pari o superiori.

Tra i genitori c'è chi non vuole soccombere a questa decisione arbitraria presa dalla Preside chi invece pur non condividendo pensa di evitare uno scontro con la Preside stessa. Cosa ne pensate? quale sarebbe la decisione giusta da prendere? Ci sarebbero delle argomentazioni precise a cui far riferimento da porre alla Preside?