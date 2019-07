Dunque... analizziamo la situazione.Devi fare un esame di "coscienza".. devi capire se tu sei in grado di passare senza problemi a giugno, per poter poi studiare tutta l'estate per gli esami "integrativi". Inoltre devi anche considerare la faccenda dei libri.. se cambi scuola durante l'anno devi acquistarne altri, avendo un'ulteriore spesa.Se chiedi il trasferimento devi fare anche degli esami integrativi per dimostrare che sei in grado di continuare la scuola da quell'anno in poi.. ma se non li passi non so dirti la conseguenza.Se sei rimandato in alcune materie allo scientifico tecnicamente dovresti dare gli esami di esse e poi fare anche quelli integrativi per passare al tecnico..BUONA FORTUNA!!