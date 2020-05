La dirigente della scuola in cui voglio andare ( non cambio indirizzo solo scuola ) dice che deve aspettare fino a gennaio e vedere dunque la mia pagella per poter dirmi se mi può accettare o no, può farlo? in poche parole mi costringe a frequentare quella scuola anche se nel motivo del nulla osta c'è chiaramente scritto che cambiamo residenza!! io non voglio continuare ad'andare in quella scuola perché non mi trovo bene con la classe e non mi trovo bene nemmeno con i professori . vi prego rispondetemiDomani ho un'altro colloquio con la dirigente cosa gli posso dire ?