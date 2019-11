Ho frequentato il secondo ragioneria IGEA (economia), a febbraio ho fatto l'iscrizione pensando che invece era una Pre-iscrizione e ho messo Igea, ma poi avrei messo Mercurio (informatica ed economia). Io e tre miei compagni che vogliono cambiare come me, siamo andati a richiedere di spostarci in un altro indirizzo, ma quelli della segreteria delle scuola ci hanno detto che le classi ormai sono state fatte ( 2 classi IGEA e 1 MERCURIO) e siccome quella mercurio è da 27 persone + i bocciati possiamo cambiare solo in 1 o massimo in 2. Cosa potremmo fare per farci cambiare tutti e tre?

Grazie in anticipo!