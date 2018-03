Ciao ragazzi, vi scrivo perché ho davvero bisogno del vostro aiuto.

Ho 18 anni e sono uno studente-lavoratore che attualmente frequenta il corso serale in una nota scuola di Palermo.

Vi spiego brevemente il problema:

Da 1 settimana a questa parte io e un mio compagno siamo stati buttati fuori dalla classe durante l'ora di Letteratura perchè non direttamente in possesso di un libro.

Ora, è ovvio che sia io che le persone non fornite di libro ad ogni lezione ci mobilitiamo per metterci accanto a qualcuno che l'abbia o lo chiediamo direttamente in prestito.

Io non so come comportarmi, ho insistito nel voler rimanere perché interessato alla lezione ma il professore non ne vuole proprio sapere.

Forse ho interpretato male io il diritto allo studio, ma in teoria non POTREBBE farlo perché mi sta privando in una scuola pubblica uno dei pochi diritti che a noi ragazzi è rimasto.

Mi piacerebbe poter presentare delle motivazioni concrete collegate a questo nostro diritto, ma non so proprio da dove cominciare.

Secondo voi cosa dovrei fare?