Ciao, mi ritrovo con 49 assenze e qualche pomeriggio saltato.

Il medico mi ha fatto un certificato che in teoria non dovrebbe penalizzarmi per le assenze dato che mi assento per lo più a causa di un problema di salute, e per allergie e difese immunitarie basse che portano ad ammalarmi più frequentemente.

Ho solo due materie sotto che saranno debiti(con il 5) ma il resto dei voti sono buoni.

In breve, non vado male a scuola ma ho paura che possano bocciarmi al di là del certificato, è possibile?