Allora nella nostra scuola il periodo scolastico è diviso in trimestre e pentamestre. Volevo sapere: se abbiamo chiesto le ore per l'assemblea di classe, durate il trimestre, ad un determinato professore, quel professore può darci altre ore nel pentamestre?

