Con la nuova riforma del MIUR, l’assegnazione dei crediti scolastici è completamente cambiata. Il problema è sorto in alcune scuole, come ad esempio la mia, in cui I consigli di classe non hanno saputo attribuirli adeguatamente come riporta la tabella del Ministero Nel mio caso, frequento il quarto anno e il consiglio ha attribuito il minimo punteggio tra tutte le bande della tabella.Esempi: 9.30 -> 12 crediti8.60-> 11 crediti7.10-> 10 creditiNelle altre scuole invece ho notato il contrario:il 9.30 con 13 crediti, 8.60 con 12 crediti e 7.10 con 10 crediti e via dicendo.Riportando le vecchie tabelle risalenti alla Riforma Gelmini:A chi aveva la media del 9 -> 8 crediti = (attualmente sarebbero 13)Secondo voi è stata sbagliata l’assegnazione dei crediti? Dovrei fare ricorso? Vorrei solo un vostro parere