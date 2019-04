Sono rappresentate di una classe di 3 media, i ragazzi hanno una chat privata e hanno pubblicato uno stiker di un professore più volte e in molti... fuori orario scolastico, pomeriggio sera... postando anche foto porno e altre stupidaggini. Sono minori di 14 anni in molti. I docenti in classe sono venuti a sapere il tutto... hanno costretto delle ragazze a mostrargli la chat sotto minacce. Ora vogliono indire un consiglio di classe per provvedimento disciplinare a 10 ragazzi....per avere pubblicato lo stiker.... Chi perché ha detto che la Prof è "imbranata" perché aveva fatto Confusione nel dare i compiti... E legale il tutto? Cosa c'entrano loro in una chat fatta fuori orario scolastico? Io come mi devo muovere ora? Scusatemi ho riassunto un po' tutto.... In modo frettoloso