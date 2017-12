No.6 allora : è una serie fantascientifica shonen-ai . La storia si svolge nel 2013: dopo una grande guerra che ha devastato il mondo l’umanità si è rifiugiata in sei grandi città stato. Shion Quello che proviene dalla città ideale e perfetta “No.6” mentre Nezumi vive in un mondo completamente diverso fatto di povertà e miseria. I due si conoscono da bambini, e Shion che aveva sempre vissuto in un ambiente privilegiato circondato dalla élite scopre una realtà diversa: non tutto è perfetto come vogliono fargli credere. Nezumi e Shion si rincontrano da adolescenti e insieme cercano di scoprire cosa c’è dietro alla città ideale di No.6.