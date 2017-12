a me il cinema e le serie tv piacciono tantissimo, mi servirebbero alcuni titoli. nonostante questo, come grafica mi piacciono molto le serie degli anni 80 e 90, non so perchè ma mi sembra che ci sia qualcosa di più realistico sia nel video che nell'audio. la mia preferita è X-Files, ma mi piacciono tutti i generi. idee?

grazie