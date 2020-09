Cosa mi dite del mitico Scorsese?..e non "Scorzese" come scrisse una volta un giornalista!A parte i soliti grandi capolavori,io adoro The departed.Colonna sonora eccezionale,cast eccezionale,trama eccezionale,montaggio eccezionale..Alla fine: eccezionale!E voi,cosa ne pensate?Fatemi sapere.Allego la colonna sonora:Perchè ricordate:Dorothy,a cena con Martin Scorsese.