La vostra serie TV e/o film preferito o che vi ha colpito di più?

Gossip Girl.. sono fissata ed innamorata di Chuck Bass



Aggiunto 1 minuto più tardi:



Pretty Little Liars mi mette i brividi ho paura sempre che qualcuno mi segua, per andare in bagno accendo tutte le luci, in macchina mi chiudo dentro..



Aggiunto 33 secondi più tardi:



the O.C. è stupendo