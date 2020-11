Io non mi commuovo spesso quando guardo i film, nel senso che sento la tristezza eccetera ma non piango. Nemmeno il Titanic mi ha fatto piangere. Non fraintendete, ero triste ma non ho pianto... Au contraire, all'inizio de "La principessa e il ranocchio" (DISNEY), quando Tia dice "Ho preparato una zuppa speciale!" e tutti i vicini vengono e stanno tutti assieme... Ecco, quello mi ha commosso... Ma non per la tristezza quanto per la dolcezza e la distanza dal nostro mondo