Ti consiglio:

-Stranger Things, che attualmente è la mia serie preferita; è una serie di fantascienza, a tratti anche leggermente horror, ambientata nel passato;

-The 100, sempre una serie di fantascienza, questa è post-apocalittica, ambientata nel futuro; stavolta si tratta di qualcosa di più pesante, ci sono molte scene di violenza cruente e non so se ti possa piacere per iniziare, è abbastanza impegnativa;

-Sherlock, di genere Crime. Qui hanno scelto di adattare le vicende di Sherlock Holmes al nostro presente e credo sia molto avvincente, solo che ogni puntata è come un film, infatti ognuna dura circa un'ora e mezza e in ogni stagione ce ne saranno tre o quattro.

Spero di essere stata utile e se deciderai di iniziare una di queste fammi sapere se ti sta piacendo