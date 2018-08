Ciao diana,

dovresti specificarci il genere che ti piace

Se in generale ti piacciono i generi polizieschi/di indagini intriganti (non so bene come spiegarti ma della serie della casa di carta) ti consiglio appunto la casa di carta se ancora non l'hai vista, prison break che parla di evasione e dietro c'è tutto un piano studiato, come è avvenuto con la prima serie citata, e anche Narcos se ti interessano le indagini.

Se invece preferisci cose più legali, come avvocati/casa bianca, 2 serie che mi sento di consigliarti sono Suits che parla di avvocati ed ha una bella trama, e Designated Survivor, che parla del sopravvissuto designato della casa bianca e delle indagini di un attentano avvenuto al campidoglio.

Ancora una serie che mi sento di consigliarti se hai visto Breaking Bad è il suo spinoff Better Call SAul (BBC), sottovalutato da molti ma secondo me molto carino, sarà perchè ho amato i personaggi di Saul e Mike, che compaiono nello spinoff, e successivamente quello di Gus.

Se questi non sono i generi che cerchi, scrivilo qui sotto e cerchiamo di trovar qualcos'altro

Saluti.