Urgentissimo!!!!, problema sull'entalpia

Data la reazione:

C(s)+H20>CO + H2

E sapendo che DHf(H2O)=-241,82 e DHf(CO)=-110,53

Determinare se:

Se la reazione è esotermica o endotermica

Calcolare il DH relativo alla produzione di 200L di H2 a 500 torre e 65 gradi centigradi

Il primo punto lo ho fatto senza problemi, il secondo sono arrivato a calcolarmi il numero di moli di H2 con l'equazione dei gas ideali, ma non ho idea di come continuare per trovare l'entalpia.

Grazie mille