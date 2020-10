Urgente! Dubbio: Nomenclatura IUPAC- Ossoacidi

Il mio dubbio era il seguente: Riguardo gli Ossoacidi, ho compreso che con la nomenclatura IUPAC viene specificato tra parentesi con un numero romano, il numero di Ossidazione del Non-Metallo presente nell'Ossoacido.. I conti mi tornato TUTTI tranne in 1 solo caso: Ovvero quello del H2CO3 che sarebbe l'Acido triossocarbonico (oppure Triossicarbonato di diidrogeno). Il fatto è che non capisco perchè in questo specifico caso dopo il nome del non-Metallo non venga specificato con il numero romano il numero di Ossidazione del carbonio che in questo Ossoacido risulterebbe essere 4