una mano col mio compito da svolgere? perfa!1!

1) Calcolare quanti ml di una soluzione di H2SO4 al 15% m/m di peso specifico 1,10 g/ml e quanti mldi una soluzione di H2SO4 al 30% m/m di peso specifico 1,22 g /ml si devono miscelare per avere 1l di una soluzione doppio molare di H2SO42) Calcola i grammi di NaCl necessari per preparare 180 ml di NaCl al 2,5 % m/v3) Hai a disposizione 250 ml di HCl 2 M e vuoi preparare 50 ml di una seconda soluzione diconcentrazione 1 M. Calcola quanti millilitri della prima soluzione devi prelevare4) Quanti cm 3 di HCl al 37 % m/m di densità 1,37 g /ml sono necessari per fare 250 cm 3 di soluzione0,1 M ? ( 3 puti max)5) Aggiungendo 50g di soluto a una soluzione al 5%, si ottiene una soluzione finale al 6%. Calcolare ilpeso iniziale della soluzione.6) Avendo 10Kg di una soluzione al 30%, quanto solvente si deve aggiungere per ottenere una nuovasoluzione al 20%?7) Si dispone di una soluzione S1 con concentrazione incognita e di una soluzione S2, dello stessosoluto e dello stesso solvente, concentrata al 20%. Determinare la concentrazione incognita,sapendo che miscelando 2 parti di S1 con 3 parti di S2 si ottiene una soluzione concentrata al 30%.Da quanti grammi di acido nitrico al 12 % bisogna partire per preparare 800 g di acido al 25 %9) Quale è la molarità di una soluzione ottenuta diluendo a 100 ml 20 ml di una soluzione 0,1 M diNaOH?10) Una soluzione ha una concentrazione in g / l = 150 ; determinare la % m/m e % m/ volumesapendo che la densità della soluzione è 1,3 g /mlcome sapete durante sta quarantena i professori non spiegano molto e io ho bisogno di aiuto... grazie