Ciao onda_blu,

gli esercizi non sono comunque pochi e richiederebbero certamente la tua applicazione.

Innanzitutto, nel primo quesito manca la domanda; ti invito a postarla.

Per quanto riguarda i restanti quesiti, tutti parlano di energia interna.

L'energia interna di un gas, indicata con il simbolo U, altro non è che l'energia totale di tutte le particelle presenti, ottenuta infatti dalla somma di tutte le energie cinetiche di quest'ultime; nel caso di un gas perfetto, la sola energia che avremo sarà quella cinetica, in quanto non vi è interazione tra particelle.



La formula per il calcolo dell'energia interna è la seguente:





[math] U = N \cdot K_{m} [/math]

dove N rappresenta il numero di particelle presenti nel gas, calcolabile secondo la seguente formula:

[math] N = n \cdot N_{A} [/math]

[math]6,022 \cdot 10^{23}[/math]

[math]K_{m} [/math]

nonché il prodotto tra le moli del gas e il numero di Avogadro, pari aNella formula iniziale troviamo anche, l'energia cinetica media delle particelle del gas, ottenuta così:





[math] K_{m} = \frac{l}{2} \cdot k \cdot T [/math]

dove l rappresenta il grado di libertà di una particella,

[math]k[/math]

[math]1,3806488 \cdot 10^{-23} J/K[/math]

[math] k = \frac{R}{N_{0}}[/math]

la Costante di Boltzmann, pari ae data dal rapportotra la costante universale dei gas perfettie il numero di Avogadro, ela temperatura assoluta del gas preso in esame.

Considerando tutte le formule prese in esame, possiamo anche scrivere la formula dell'energia interna in questa maniera:

[math] U = \frac{l}{2}n \cdot N_{0} \cdot \frac{R}{N_{0}} \cdot T [/math]





[math] U = \frac{l}{2}n \cdot R \cdot T [/math]

Sulla base di quanto riportato, prova a risolvere i problemi postandoli qui di seguito. Siamo sempre pronti a darti una mano!



A presto!