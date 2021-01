Ragazzi aiuto domani ho il compito di chimica e sto provando a fare degli esercizi . Devo svolgere questo problema:Considera la reazione di alluminio e cloro che dà luogo a cloruro di alluminio: 2Al+3Cl=2AlCl31) calcola la quantitá massima di alluminio, sia in moli che in grammi, che entra in combinazione con 1 litro di cloro.2) Calcola la quantitá in grammi di cloruro di alluminio che si forma.Grazie mille.