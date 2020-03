Reazioni scambio/doppio scambio

Sto studiando i sali e la mia professoressa ha elencato alcuni metodi per farli. Il problema sono questi due:

- metodo di scambio

- metodo di doppio scambio



In classe ha fatto degli esempi per ognuno dei due metodi: l'obiettivo era ottenere il fosfato ferroso Fe3(PO4)2.

In base a quanto ho capito, nel metodo di scambio bisogna mettere a reagire un sale che abbia lo stesso radicale del sale che si vuole ottenere più il metallo.

Nel metodo di doppio scambio, invece, bisogna mettere a reazione un sale che contiene il mio radicale più un sale che contiene il mio metallo.

Non ho ben capito però come sia riuscita a ottenere il sale e soprattutto in base a che cosa ha scelto quei sali nei reagenti.

Riporto di seguito gli esempi.



METODO DI SCAMBIO:

Fe + AuPO4 ---> Fe3(PO4)2 + Au



METODO DI DOPPIO SCAMBIO:

AuPO4 + FeSO4 ---> Fe3(PO4)2 + Au2(SO4)3



Grazie anticipatamente a chi saprà darmi una risposta esauriente.