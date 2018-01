Problemi con il ph e dubbio 1

Calcola il ph di una soluzione tampone ottenuta miscelando 200 ml di acido acetico 0,50M a 100ml di acetato di sodio 0,40M. Calcola poi?

come cambia il ph della soluzione aggiungendo 3,0ml di acido nitrico 1.5M...

Ho trovato i risultati (4,34 e 4,26)ma non capisco una nota che ha fatto il mio prof...

dopo aver trovato la concentrazione molare 0.015 M dice "le stesse moli di acido nitrico sciolte nello stesso volume di acqua deionizzata avrebbero dato un valore di ph molto acido pari a :

ph=-log0.015=1.8

Ma il ph non sarebbe -log(H^+)? Perché usa la c.molare di HNO3?

Grazie