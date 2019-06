Calcolare il ph di una soluzione NaF o,25M, sapendo che Khf=6,8 x 10^-4



Il procedimento per risolvere questo problema mi è chiaro, eccetto un passaggio in cui la mia professoressa trascura la x di questa equazione: kb= x^2/0,25-x.

La mia domanda è: come è possibile trascurare la x se il Kb è uguale a 1,47x10^-11, e cioè < 10^-6?

un grazie in anticipo a chiunque mi risponderà.