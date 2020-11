Buongiorno e scusate il disturbo avrei bisogno che qualcuno mi spiegasse questo problema di chimica che non riesco proprio a capire. Grazie mille in anticipo.Una mole di acqua ha una massa di circa 18 g e può essere contenuta in una tazzina da caffè . Quale sarà, invece, la massa di una mole di chicchi di riso, se in 1 g vi sono circa 40 chicchi? E quale sarà il volume, se assegniamo a ciascun chicco il volume di 0,01 cm3?