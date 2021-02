Problema con soluzioni ipertoniche e ipotoniche

Ciao a tutti, avevo aperto una discussione nella sezione " Matematica -Superiori" dove ho posto lo stesso quesito (preso dal mio libro di matematica), però poichè l'argomento del problema è chimica , forse postando la domanda qua riceverò una risposta.La signora Laura ha in casa una confezione di soluzione ipertonica di disinfettante al 10% di bicarbonato di sodio e vuole utilizzarne una parte per confezionare una soluzione ipotonica all'1,5% per lavare frutta e verdura. Quanta soluzione ipertonica dovra aggiungere a un litro di acqua per ottenere una soluzione ipotonica all'1,5%?Grazie in anticipo per tutte le risposte.