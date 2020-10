Aiuto, ho una difficoltà con un problema di chimica 168g di zolfo reagiscono completamente con il ferro e formano 462g di solfuro di ferro (II)1. Calcola quanti grammi di ferro occorrono per la reazione2. Calcola quanto solfuro di ferro (II) si formerebbe partendo da 168g di zolfo e 180g di ferro e la massa di reagente in eccesso.Per il primo punto non ho nessuna difficoltà ma per il secondo se. Ho provato a trovare g/mol sia di ferro che di zolfo e ho trovato che il reagente in eccesso è il ferro. Poi ho trovato mol reagenti in eccesso e quelli rimanenti e poi ho diviso il risultato trovato per 55.85 (1 m ferro=55.85 g/mol) ma ciò non è giusto. Grazie mille per l'aiuto.