per favore mi serve nel minor tempo possibile

Ciao, per svolgere i problemi su calcoli stechiometrici devi prima di tutto scrivere la reazione bilanciata che avviene e convertire la massa in grammi in numero di moli. Infatti i rapporti stechiometrici nelle reazioni si riferiscono al numero di moli e non alla massa.La reazione bilanciata è la seguente:2 H2 + O2 —> 2 H2Oper sapere quanti grammi di acqua si formano da 2 g di H2 e 24 g di O2 per prima cosa bisogna portare tutto in numero di moli.N mol = massa (grammi)/ massa molare (grammi/mol).H2 ha massa molare 2 g/mol.O2 ha massa molare 32 g/mol.Quindi: n mol H2 = 2 g / 2 g/mol = 1 moln mol O2 = 24 g / 32 g/ mol = 0,75 molsecondo i rapporti stechiometrici della reazione il numero di moli di H2 deve essere doppio di quelle di O2. Avendo 0,75 mol di O2 per rispettare i rapporti stechiometrici bisognerebbe averne 1,5 di H2, ma ne abbiamo solo 1. Questo vuol dire che H2 è il reagente limitante in quanto è in difetto per far rispettare i rapporto tra i reagenti affinchè essi si consumino tutti. Di conseguenza dato che abbiamo solo 1 mol di H2 questo reagirà con una quantità di O2 data dai rapporti di reazione, cioè 2:1. Ovvero reagiranno 0,5 mol di O2, l’ ossigeno avrà infatti 0,25 mol in piú rispetto a quelle necessarie. Guardando i rapporti tra H2 e H2O, per la stechiometria sono 2:2 (che equivale a dire 1:1) cioè tante molti reagiscono di H2 quante se ne formano di H2O, ovvero 1 mol.per trovare la massa di H2O basta moltiplicare il n mol di H2O per la sua massa molare, cioè 18 g/ mol. Si ottengono quindi 18 g di acqua.Per quanto riguarda le altre informazioni che ti dà il testo, sono superflue dato che basta sapere come si bilancia la reazione. Spero di sssere stato chiaro, nel caso chiedi pure!