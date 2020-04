Allora le molecole sono definite come un aggregatodi atomi Cioè se un sistema è formato da un numero infinito di atomi non è una molecola. Esistono molecole formate da soli 2 atomi, il numero minimo di atomi appunto per formare una molecola, o molecole che possono avere anche decine di migliaia o più di atomi. L'importante è che sia un numero di atomi finito. Quindi la risposta giusta è la seconda, la prima direi che rappresenta più gli atomi come definizione.