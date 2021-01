Ciao a tutti,scusate per il disturbo, ma in questi due problemi di fisica continuo a sbagliare qualcosa, ma non so cosa, potreste, per favore darmi una mano?"Si fanno reagire 3,48 g di KCl con 5,00 g di Pb(NO3)2, secondo la reazione (da bilanciare):KCl+Pb(NO3)2 freccia PbCl2+KNO3Qual è il reagente in eccesso e di quanti grammi?RISULTATO: KCl residuo 1,23 g."20,0 g di magnesio sono fatti reagire con 20,0 g di H2SO4 secondo la reazione già bilanciata:Mg+H2SO4 freccia MgSO4 + H2Quanto idrogeno si libera?" RISULTATO: H2 prodotto 4,12 g.Grazie mille in anticipo a tutti coloro che mi aiuteranno!!!!!!!problemi di chimica non fisica, scusateproblemi di chimica non fisica, scusate