Per rispondere a questa domanda devi avere presenti le 3 leggi, rispettivamente di Lavoisier, Proust e Dalton.La prima è detta della conservazione della massa, fu la prima legge a dire che la materia non si può creare o distruggere ma si trasforma in qualcos'altro. Proust notò che in uno stesso composto gli elementi erano combinati secondo rapporti precisi e definiti e infine Dalton vide che due elementi potevano reagire fra loro per formare anche 2,3 o 4 prodotti ma ogni prodotto aveva sempre un rapporto costante fra le masse dei due elementi.Fondamentalmente l'unica possibilità per cui queste leggi siano vere è che la materia sia fatta da particelle piccole, che Dalton definì "indistrubbili", che quindi reagiscono fra loro ma non possono svanire nel nulla. L'unico modo possibile affinchè i composti siano fatti sempre dalle stesse proporzioni degli elementi è che essi esistano sottoforma di atomi in grado di combinarsi fra loro diversamente a seconda del prodotto che devono formare. Spero di essere stato abbastanza chiaro e riassuntivo, nel caso ti consiglio di cercare "Teoria atomica di Dalton", o sul libro di chimica o anche su internet. Troverai tutta la teoria e degli approfondimenti che magari ti fanno capire meglio