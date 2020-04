Ciao, i rapporti che ti hanno fornito anche se non è specificato sono espressi come rapporti in massa. Infatti la massa atomica dell' ossigeno è di 16 u mentre quella dello zolfo è 32 u. L'anidride solforosa contiene 2 atomi di ossigeno, la cui massa atomica totale è 16+16 cioè 32, e un solo atomo di zolfo che anch'esso ha massa 32 u. Quindi il rapporto in massa tra ossigeno e zolfo è esattamente 1.Nell'anidride solforica invece il rapporto in massa zolfo: ossigeno è 0,66, che vuol dire massa zolfo / massa ossigeno (somma delle masse degli atomi di ossigeno) = 0,66.Considerando la massa di un atomo di zolfo di 32 u, per trovare la massa totale degli atomi di ossigeno basta invertire la formula, e cioè 32/0,66 = 48.Dato che la massa di un atomo di ossigeno è 16 u per trovare il numero di atomi di ossigeno nella molecola bisognerà fare 48 / 16 = 3.Per cui la formula dell'anidride solforica sarà SO3, e contiene 3 atomi di ossigeno.